Il filo nascosto: stasera su Iris in prima visione il film premio Oscar con Daniel Day-Lewis

Il filo nascosto è il film che farà compagnia, stasera su Iris alle 21:15 e in prima visione in chiaro, a tutti quegli spettatori che vorranno deliziarsi di fronte a un'opera perfettamente "confezionata" da Paul Thomas Anderson, qui in veste di regista, sceneggiatore e produttore.

Il filo nascosto: Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps in un momento del film

Londra, anni '50. Uno stilista (Daniel Day-Lewis) che non ama i compromessi riceve l'incarico di disegnare abiti per i membri della famiglia reale e dell'alta società. Le donne entrano e escono dalla sua vita, regalando allo scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane dal carattere solo apparentemente condiscendente, Alma (Vicky Krieps), che presto diventa un punto fisso nella sua vita come musa e come amante, ma a un prezzo molto alto...

Nel 2018 sono state sei le candidature che Il filo nascosto ha ottenuto ai premi Oscar, vincendo poi la statuetta per i migliori costumi. Acclamato dalla critica come uno dei migliori film del decennio 2010/2020, deve la sua fama anche al suo protagonista maschile: nel 2017 infatti, all'uscita nelle sale, Daniel Day-Lewis ha annunciato che Il filo nascosto sarebbe stato il suo ultimo film.

Quello di stasera è anche il primo appuntamento che Iris dedica alla rassegna Scorci d'Autore. E per festeggiare anche il 64simo compleanno dell'attore britannico (nato il 29 aprile 1957), la rete proporrà in seconda serata un altro cavallo di battaglia di Daniel Day-Lewis, Nel nome del padre. Il lungometraggio, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 1994, è tratto da una vicenda realmente accaduta: quella di tre ragazzi nordirlandesi e una ragazza inglese accusati di aver provocato un'esplosione in un pub di Guildford, nel Surrey.