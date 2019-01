Il Drugo Lebowski e Carrie di Sex and the City insieme in uno spot!

Jeff Bridges e Sarah Jessica Parker sono i protagonisti di un divertente spot realizzato per il Super Bowl in cui i mondi di Sex and the City e Il Grande Lebowsky si incontrano.

Nel filmato si vedono Carrie Bradshaw e Il Drugo, i due personaggi ormai iconici, incontrarsi in un ristorante dove la loro scelta di bere una birra Stella Artois sconvolge il personale del locale e gli altri clienti.

I due protagonisti appaiono nel filmato con il look che li ha resi famosi, da una parte un abito appariscente e scintillante e dall'altra un abbinamento decisamente casual che comprende anche un cardigan e un paio di occhiali da sole.

Sarah e Jeff hanno deciso di realizzare lo spot per sostenere la campagna #PourItForward a favore dell'associazione benefica Water.org, co-fondata da Matt Damon che in un comunicato ha dichiarato: "La nostra partnership con Stella Artois ci ha permesso di aiutare milioni di persone. Portare la crisi globale della scarsità d'acqua su un palco grande come quello del Super Bowl, e con l'aiuto di amici come Jeff Bridges e Sarah Jessica Parker, ci fa sperare di poter raggiungere ancora più persone".

Ecco lo spot: