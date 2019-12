Il diritto di opporsi: il trailer del film con Michael B. Jordan e Jamie Foxx

Il diritto di opporsi, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, vede come protagonisti Michael B. Jordan e Jamie Foxx impegnati a raccontare sul grande schermo una storia vera.

Nel video si assiste alla reazione dei membri della famiglia alla sentenza che condannava un uomo innocente e ai tentativi dell'avvocato Bryan Stevenson di salvargli la vita.

Destin Cretton è il regista del lungometraggio Il diritto di opporsi, film in arrivo nei cinema americani il 25 dicembre, in cui si racconta la storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson, impegnato a difendere i diritti umani e a lottare per far uscire di prigione un uomo innocente condannato a morte a causa di un sistema corrotto che penalizza i poveri e sostiene la pena capitale.

Nel cast, oltre a Jamie Foxx e Michael B. Jordan, ci sono anche Brie Larson e Tim Blake Nelson.

La sceneggiatura è firmata da Cretton in collaborazione con Andrew Lanham, mentre tra i produttori ci sono anche Gil Netter, Ash Goldstein e Jordan.