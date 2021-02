Il diavolo veste Prada torna in TV: stasera su Canale 5 il film con Meryl Streep e Anne Hathaway

Il diavolo veste Prada torna in TV stasera su Canale 5, alle 21:45, per riportare i suoi spettatori nel dietro le quinte dell'haute couture, nell'elitario e spietato mondo della moda.

Il Diavolo veste Prada - Meryl Streep e Anne Hathaway

Andrea (Anne Hathaway), neolaureata e originaria di una cittadina di provincia, si è trasferita a New York dove ha trovato lavoro come assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), celebre editrice della rivista di moda 'Runaway'. Una posizione invidiabile se non fesse che il suo nuovo capo è una donna dispotica che le rende la vita impossibile...

Dietro una grande manager c'è sempre una grandissima assistente personale. Che sa tutto ma non dice niente, osserva tutto ma non vede niente, ascolta tutto ma non sente niente. A cui si può chiedere tutto, e niente per lei può essere impossibile. Lo sa bene Lauren Weisberg, già donna-ombra di Anna Wintour (direttrice di Vogue America) e autrice del bestseller "Il diavolo veste Prada" da cui è tratto l'omonimo film campione di incassi. La pellicola, diventata in poco tempo un grande cult e arrivata nelle sale cinematografiche del mondo nel 2006, è valsa a Meryl Streep un Golden Globe per la sua interpretazione e ha consacrato al successo Anne Hathaway.

Girato in 57 giorni con un budget di 35 milioni di dollari, Il diavolo veste Prada ne ha portati a casa oltre 300.