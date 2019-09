Il diavolo veste Prada: il musical ideato da Elton John debutterà nel 2020!

Il Diavolo veste Prada diventerà ufficialmente un musical con musiche e canzoni composte da Elton John! Il progetto, in fase di sviluppo da alcuni anni, debutterà negli Stati Uniti nel 2020.

La nuova versione della storia raccontata nel film Il diavolo veste Prada potrà contare sulle creazioni di Elton John e la star della musica ha dichiarato: "Immaginare nuovamente la storia in veste di musical per il teatro è super eccitante. Sono un grandissimo fan del romanzo e del film, e sono da tempo legato al mondo della moda. Non vedo l'ora di affondare i miei "denti musicali" in questo pezzo di cultura popolare".

Alla regia del progetto, tratto dal bestseller scritto da Lauren Weisberger, ci sarà Anna D. Shapiro, già vincitrice di un Tony Award.

Il musical debutterà a Chicago il 14 luglio 2020 e le rappresentazioni si svolgeranno fino al 16 agosto prima di approdare a Broadway.

Elton John si è già occupato delle musiche e delle canzoni di show come Il Re Leone e Il Diavolo veste Prada e sarà affiancato da Shaina Taub che scriverà i testi dei brani inediti.

Il diavolo veste Prada, con protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep, racconta la storia di Andy, una giovane giornalista che inizia a lavorare per una prestigiosa rivista di moda a New York, dovendo affrontare una direttrice da incubo e in difficoltà nel decidere se cambiare la sua vita adattandosi alla vita glamour che circonda il magazine.