Anne Hathaway cade sul set de Il diavolo veste Prada 2: tacco rotto durante una ripresa a New York

Anne Hathaway è stata vittima di un incidente sul set de Il diavolo veste Prada 2, cadendo da una scalinata quando il tacco della scarpa che indossava si è spezzato.

Le foto che provengono dal set newyorchese del sequel, mostrano l'attrice nel momento in cui cade rovinosamente a terra, per fortuna senza conseguenze, prima di rialzarsi e rassicurare i membri della troupe.

Il ritorno di Anne Hathaway in Il diavolo veste Prada 2

Nel secondo capitolo, la star riprende il ruolo di Andy Sachs, il personaggio già interpretato nel primo film, che raccontava la storia di una neolaureata catapultata nel frenetico mondo della moda.

Assunta come assistente della tirannica direttrice di Runway Miranda Priestly (Meryl Streep), cercherà di farsi strada supportata dal nuovo amico e direttore artistico Nigel (Stanley Tucci). Hathaway, insieme a Tucci, Streep e Emily Blunt nel ruolo della collega di Andy, Emily, riprendono i loro ruoli nel sequel, affiancati da new entry come Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Kenneth Branagh.

La carriera di Anne Hathaway dopo Il diavolo veste Prada

In seguito al successo nel film di David Frankel, dopo aver recitato anche in Pretty Princess e I segreti di Brokeback Mountain, Anne Hathaway ha partecipato a diversi progetti per il grande schermo.

Tra i più ricordati spiccano Alice in Wonderland di Tim Burton, Amore & altri rimedi, Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan, per il quale recita anche in Interstellar, e Rachel sta per sposarsi.

Ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per il ruolo di Fantine in Les Misérables nel 2013, dopo aver ricevuto una prima candidatura nel 2009 per la performance in Rachel sta per sposarsi.