Il diario segreto di Noel, su Netflix in streaming da oggi

Il diario segreto di Noel, il nuovo film romantico di Natale con Justin Hartley, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 24 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Basato sull'omonimo romanzo di Richard Paul Evans, Il diario segreto di Noel è incentrato su Jake Turner (Justin Hartley), un autore di best seller che torna nella sua città natale durante le festività natalizie per affrontare le conseguenze della morte della madre. Mentre è a casa, trova un diario che contiene segreti e risposte sul suo passato, così come sul passato di Rachel (Barrett Doss).

Locandina di Il diario segreto di Noel

Jake e Rachel si alleano nell'avventura nostalgica attraverso il loro passato insieme e, come ogni commedia romantica natalizia, anche loro potrebbero trovare scintille. Ma la storia di Jake e Rachel continuerà in un sequel o in una potenziale serie di film? Al momento dell'uscita, Netflix non ha specificato se per l'avventura di The Noel Diary è previsto un sequel. Di solito, il servizio di streaming tiene conto delle cifre di spettatori entro il primo mese dal rilascio per determinare potenziali sequel, quindi restiamo in attesa! Il prossimo progetto di Justin Hartley, dopo i fasti di This Is Us, sarà The Never Game: in questa serie interpreterà Colter Shaw, un uomo che viaggia per il paese nel suo vecchio camper per aiutare la polizia e i privati cittadini a risolvere i crimini e localizzare le persone scomparse... finché il suo ultimo caso non cambia tutto.