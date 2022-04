Il Corvo: FKA Twigs star del reboot con Bill Skarsgård

L'attrice e cantante FKA Twigs affiancherà Bill Skarsgård nel cast della nuova versione del film Il Corvo.

La storia tratta dal fumetto, già diventata un film con protagonista nel 1994 Brandon Lee, ritornerà sul grande schermo con la regia di Rupert Sanders.

Bill Skarsgård avrà nella nuova versione del film The Crow la parte di Eric Draven, il giovane che viene ucciso durante un brutale attacco in cui perde la vita la sua faidanzata e torna poi sulla Terra in versione vigilante grazie all'intervento sovrannaturale di un corvo che lo fa resuscitare.

La sceneggiatura sarà firmata da Zach Baylin e FKA Twigs è il secondo nome confermato nel cast.

Il regista Rupert Sanders ha dichiarato: "Il Corvo è un'oper a meravigliosa, dark, poetica e alle volte disturbante. Si tratta di una storia d'amore, perdita, lutto e vendetta. Rivisitare l'iconico fumetto di James O'Barr e immaginare una nuova versione della storia che si rivolga alla società contemporanea è un grandioso onore".

Il reboot dovrebbe comunque essere maggiormente fedele all'opera originale.

Victor Hadida, che fa parte del team della produzione, ha dichiarato: "Proporre a una nuova generazione questa storia iconica è davvero eccitante. Sono inoltre grato che ora potremo realizzare la visione del mio defunto fratello Samuel, che era profondamente impegnato nel riportare questa storia meravigliosa sul grande schermo per gli spettatori contemporanei".

Molly Hassell ha aggiunto: "Quando Rupert ci ha proposto la sua visione per il film, abbiamo visto immediatamente che si trattava di un'entusiasmante e moderna storia mai vista dagli spettatori nei cinema. Bill Skarsgård e FKA Twigs si adattano perfettamente a quella visione".