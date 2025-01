Il conte di Montecristo con Sam Claflin da stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta

Stasera su Rai 1 alle 21:30 va in onda la prima puntata de Il conte di Montecristo, nell'adattamento che vede protagonista Sam Claflin: ecco per quante settimane ci farà compagnia.

L'attesa è finita: stasera su Rai 1, alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, andrà in onda la prima puntata de Il conte di Montecristo, la miniserie evento con Sam Claflin, Jeremy Irons, Michele Riondino e molti altri volti noti.

Dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, la serie è arrivata, in anteprima assoluta, anche su RaiPlay: in catalogo sono infatti presenti da stamattina i primi episodi.

La trama de Il conte di Montecristo

L'Abate Faria, compagno di prigionia di Edmond Dantès, è interpretato da Jeremy Irons

"La mia vendetta sarà pari alla loro colpa", dice a un certo punto Edmond Dantès (Sam Claflin) nella serie tv e tra le pagine del romanzo. E la colpa dei suoi tre nemici è enorme: aver tramato contro di lui accusandolo di essere un cospiratore bonapartista per trarne ognuno un vantaggio per sé.

Non si sa, infatti, se a tenere in vita il nostro protagonista, durante tutti gli anni di prigionia, sia stato il desiderio di vendetta o l'amore per la mai dimenticata Mercedes. Quel che è certo è il come è iniziato il dramma personale di Dantès.

Primo ufficiale a bordo di una nave, Edmond è riuscito a riportarla fino a Marsiglia durante una tempesta, nonostante la morte del capitano.

Ottenuta una promozione, lui vorrebbe finalmente sposare l'amata Mercedes, ma scopre troppo tardi che il suo ritorno, oltre a non essere stato previsto, è una pessima notizia per Fernand, cugino di Mercedes e contendente al suo cuore.

Ordita una congiura ai suo danni, Fernand riesce a farlo imprigionare con la falsa accusa di essere un bonapartista. Comincia così il calvario di Edmond, imprigionato per più di 10 anni nel Castello d'If. Quando decide di lasciarsi morire, però, scopre di non essere solo nelle segrete di quel posto. L'Abate Faria, detenuto come lui, sta scavando da anni per trovare una via di fuga.

L'amicizia con l'ecclesiastico è la salvezza di Edmond, e non solo dal punto di vista emotivo: poco prima di morire, l'Abate confessa l'esistenza di un tesoro nascosto sull'isola di Montecristo e dà all'ex capitano tutte le coordinate per riuscire a trovarlo. Non solo: sarà proprio il cadavere di Faria il mezzo di cui Dantès si servirà per evadere, dopo più di 15 anni, dalla sua prigione.

Raggiunto l'isolotto, nonostante non abbia mai dato troppo credito alle parole dell'amico, Edmond Dantès riesce in effetti a trovare il leggendario e ricchissimo tesoro di Montecristo. Ormai ricchissimo, l'uomo decide che è giunto il momento di reclamare la propria vendetta.

Non solo Sam Claflin: il cast della miniserie evento

Il nome di Claflin dà certamente lustro a un cast che si compone, però, di molte altre star.

C'è infatti anche Jeremy Irons al suo fianco, nei panni dell'Abate Faria, un personaggio cruciale che vedremo soltanto nella puntata in onda stasera.

Ana Girardot veste i panni dell'amata Mercedes, Mikkel Boe Følsgaard interpreta Gérard Villefort, Blake Ritson è Danglars, Harry Taurasi è Fernand, il perfido cugino di Mercedes.

Il cast de Il conte di Montecristo parla anche italiano: vedremo infatti Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession, rispettivamente nel ruolo di Vampa, Jacopo e Hermine Danglars. Nicolas Maupas sarà invece Albert.

Quante puntate saranno e quando andranno in onda

Il conte di Montecristo è una miniserie in 8 episodi, che verranno trasmessi nel corso di 4 puntate.

Si comincia stasera, lunedì 13 gennaio, con la prima, si prosegue il 20 e il 27 gennaio, con il gran finale previsto per lunedì 3 febbraio.

Diretta dal Premio Oscar Bille August, prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con DEMD Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media, la miniserie è naturalmente ispirata all'omonimo romanzo di Alexandre Dumas.