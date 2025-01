Il conte di Montecristo è su RaiPlay: i primi due espisodi sono già disponibili in streaming in anteprima

Le regole valgono anche per Il conte di Montecristo, l'attesa miniserie con Sam Claflin: i primi due episodi sono già disponibili in streaming su RaiPlay in anteprima. La stessa puntata verrà poi trasmessa stasera su Rai 1, in prima serata, in prima visione assoluta.

Da Mare Fuori in poi, d'altronde, sembra che ormai questa sia diventata una pratica comune, non solo per la RAI ma anche per Mediaset, dove, lo scorso anno, l'anteprima streaming di Viola come il mare 2 ha fatto registrare numeri record.

In settimana era già successo con Leopardi - Il poeta dell'infinito, poi con Un passo dal cielo 8 e con Mina Settembre. E Il conte di Montecristo non fa differenza.

Il conte di Montecristo: cosa succederà negli episodi del 13 gennaio

La storia è quella che conosce chiunque abbia già letto il romanzo omonimo di Alexandre Dumas.

Edmond Dantès (Sam Claflin) è il primo ufficiale a bordo della nave su cui sta viaggiango nel bel mezzo di una terribile tempesta. Dopo la morte del capitano, assume il comando e porta il Pharaon in salvo. Approdato a Marsiglia, il giovane può riabbracciare l'amata Mercedes (Ana Girardot) e, promosso capitano, le chiede di sposarlo.

Il Conte di Montecristo, intervista a Sam Claflin: "Oggi i social distruggerebbero Edmond"

Edmond non può immaginare che qualcuno stia tramando nell'ombra: si tratta di un altro membro dell'equipaggio, Danglars, in combutta con Fernand, il cugino di Mercedes. Prima di morire, il capitano del Pharaon ha consegnato a Edmond una lettera di Napoleone e la polizia ne viene prontamente informata. Arrestato durante la sua festa di fidanzamento, Edmond viene interrogato dal procuratore Villefort, al quale confessa che avrebbe dovuto recapitare la lettera a Parigi, al signor Noirtier.

Peccato che il bonapartista Noirtier, che sta tramando per il ritorno di Napoleone al trono, sia il padre di Villefort che, per paura che la propria carriera venga compromessa, dà ordine di rinchiudere Edmond nelle prigioni del Castello d'If.

Le fiction RAI in arrivo nel 2025, da Il conte di Montecristo con Sam Claflin a Rocco Schiavone 6

Dopo dieci anni nelle segrete del Castello, Edmond sta per lasciarsi morire quando sente dei rumori provenire dal muro della cella: i mattoni franano e appare un anzian detenuto. È l'Abate Faria (Jeremy Irons), che da anni scava un cunicolo nel muro nel vano tentativo di fuggire.

Il miraggio della fuga riaccende la speranza in Edmond che, insieme a quello che si trasforma nel suo mentore, inizia a lavorare alacramente a un tunnel che li conduca fuori dalla prigione.

Dopo altri cinque anni, quando la libertà sembra a portata di mano, Faria si ammala, ma prima di morire rivela a Edmond l'esatta ubicazione di un tesoro che, secondo una mappa in suo possesso, è nascosto sull'isola di Montecristo. Sebbene la morte dell'Abate sia un duro colpo, Edmond ha finalmente l'opportunità di concretizzare il suo piano di fuga.