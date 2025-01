Il conte di Montecristo e I delitti del BarLume 12, ascolti record per Palomar

Palomar celebra gli ascolti record di due sue serie di punta, il debutto de Il conte di Montecristo e il primo dei tre episodi della dodicesima stagione de I delitti del BarLume, Non è un paese per bimbi.

La miniserie con Sam Claflin e Jeremy Irons ha ottenuto 5.005.159 di spettatori su Rai 1, ottenendo il 26,88% di share con punte di spettatori a ridosso dei sei milioni e una punta di share oltre il 32%, risultato migliore per una fiction Rai 1 da marzo 2024. Per quanto riguarda il BarLume, ha totalizzato 223.658 spettatori in ascolto lineare su sui canali Sky Cinema, Comedy e Serie, arrivando già a oltre 450.000 spettatori considerando coloro che lo hanno visto in anteprima nel weekend attraverso il servizio Primissime.

"Gli ascolti di questo lunedì 13 gennaio ci hanno confermato la direzione intrapresa con le nostre produzioni. La conferma del grande successo de I delitti del BarLume, giunto alla sua dodicesima stagione, ci parla del bisogno di comicità e della necessità di rinnovare continuamente il repertorio di storie, gag e situazioni. Per l'ennesima volta, insieme a Roan Johnson e Milena Cocozza, siamo tornati all'estate di Pineta, alla leggerezza di un racconto sospeso, alla comicità di personaggi stralunati ed eccentrici che sono diventati la strampalata famiglia allargata degli spettatori Sky e TV8 e di tutti noi" ha dichiarato Carlo Degli Esposti, CEO & Founder di Palomar. "Dall'altro lato, con Il conte di Montecristo, diretto dal Premio Oscar Bille August, Palomar assieme a Rai ha fatto una scommessa che oggi posso dire vincente. Ancora una volta, il pubblico ha premiato la grande narrazione e il tentativo di portare la letteratura classica in televisione, in un racconto corale e sontuoso adatto per il grande pubblico. Una vera e propria serie internazionale con una guida produttiva italiana, un grande regista danese, una scrittura per prima cosa rispettosa del grande libro di Dumas, e un cast veramente di altissimo livello: veder lavorare sul set interpreti così diversi, ascoltarli parlare un melting pot di lingue, è stata un'esperienza arricchente che abbiamo sperato che gli spettatori condividessero con noi rimanendone estasiati".

Filippo Timi in una scena de I delitti del BarLume 12

Due scommesse vinte

Come rivela la nostra recensione de Il Conte di Montecristo, la serie di Bille August vanta un supercast che comprende Sam Claflin, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett e Jeremy Irons. Lo show è prodotto da PALOMAR (a Mediawan Company), in collaborazione con DEMD Productions e in associazione con RAI FICTION e FRANCE TÉLÉVISIONS.

In onda su Rai 1 e RaiPlay ogni lunedì, in prima serata, fino al 3 febbraio.

Per conoscere i dettagli sulla nuova stagione, potete leggere la nostra recensione de I delitti del BarLume 12, con la regia di Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti, interpretato da Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Enrica Guidi, con Corrado Guzzanti e con Stefano Fresi. La serie è prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR.

In onda da lunedì 13 gennaio su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.