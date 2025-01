Il Conte di Montecristo, in arrivo la colonna sonora firmata dal premio Oscar Volker Bertelmann

Continua il successo de Il Conte di Montecristo, la serie tratta dal romanzo di Dumas e di cui stasera Rai 1 trasmetterà il quinto e sesto episodio. Sull'onda del gradimento della serie diretta da Bille August, è in uscita anche la sua colonna sonora.

La colonna sonora "da Oscar" de Il conte di Montecristo

Edita per l'Italia da Edizioni Curci e Palomar, la colonna sonora vanta la firma di Volker Bertelmann, acclamato compositore, pianista e musicista sperimentale tedesco. Bertelmann ha vinto il premio Oscar nel 2023 per la soundtrack del film di Edward Berger Niente di nuovo sul fronte occidentale, mentre quest'anno è nominato la colonna sonora del film Conclave, anche questo diretto da Berger. "È stato un vero piacere lavorare con Bille August su questa serie splendidamente realizzata. Creare tensione con una partitura di archi delicata e minimalista è stata una sfida che ho davvero apprezzato", ha dichiarato Bertelmann.

Volker Bertelmann: chi è il compositore tedesco

Pianista, compositore e musicista sperimentale, Volker Bertelmann ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Nel 2023 ha vinto il BAFTA e l'Oscar nella categoria Best Original Score per il film Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale diretto da Edward Berger. La sua soundtrack di Lion, composta in collaborazione con Dustin O'Halloran è stata nominata per numerosi riconoscimenti, tra cui l'Oscar e il Golden Globe come Best Original Score e il BAFTA come Best Film Music.

Ha composto musica per diversi film e serie televisive di successo, tra cui Patrick Melrose, The Old Guard, Stowaway, dell'episodio Red Book di Black Mirror. L'ultimo progetto di Bertelmann è la colonna sonora di Conclave, nuova collaborazione con il regista Edward Berger, candidata come miglior colonna sonora agli Oscar 2025. Inoltre, ha lavorato sulla soundtrack della serie di Dune: Prophecy (prequel/spin-off del film Dune, HBO Max), la serie The Day of the Jackal (in onda sul servizio di streaming video on demand statunitense Peacock e in Italia su Sky) e del documentario Hollywoodgate. È un membro della Academy of Motion Picture Arts and Sciences e della British Academy of Film and Television Arts.