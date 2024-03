Il Conte di Monte-Cristo: Pierre Niney e Pierfrancesco Favino nel teaser

Svelati teaser e poster de Il conte di Monte-Cristo, nuova rilettura del classico di Alexandre Dumas che vede nel cast Pierre Niney nei panni del protagonista e l'italiano Pierfrancesco Favino.

Basato sul romanzo di Dumas, il film racconta la storia di un giovane uomo, Edmond Dantes, che diviene il bersaglio di un sinistro complotto e viene arrestato il giorno del suo matrimonio per un crimine che non ha commesso. Dopo 14 anni trascorsi nella prigione dell'isola di Château d'If, riesce a fuggire rocambolescamente. Ora, ricco oltre ogni immaginazione, assume l'identità del Conte di Monte-Cristo ed esige la sua vendetta sui tre uomini che lo hanno tradito. Pathé distribuirà il film nelle sale francesi il 28 giugno.

Che cosa sappiamo sul nuovo adattamento

Il Conte di Monte-Cristo è diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, già autori dell'adattamento dell'epica avventura in due parti de I tre moschettieri. Il duo ha descritto Il Conte di Monte-Cristo come un "mito che mescola diversi generi cinematografici come avventura e thriller, fusi a una storia d'amore immensamente potente." Per i due cineasti, Edmond Dantes è stato "il primo supereroe francese, che passa dalla luce all'ombra, assumendo l'identità di un vendicatore mascherato".

Il Conte di Monte-Cristo è coprodotto da M6 Films e sarà trasmesso su M6, Canal+ e Ciné+. Fargo Films è un coproduttore. Il cast stellare include Pierfrancesco Favino, Pierre Niney nel ruolo di Edmond Dantès, e Anaïs Demoustier come Mercédès Herrera. Altri membri del cast includono Laurent Lafitte, che interpreterà Gérard de Villefort, e Patrick Mille nel ruolo di Danglars.