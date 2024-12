Il conte di Montecristo: la trama dell'ultima puntata, in onda stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:30, va in onda la seconda e ultima puntata de Il conte di Montecristo, in cui il protagonista cercherà di regolare i conti col passato.

Il conte di Montecristo, dopo aver appassionato il pubblico ieri, e aver conteso il primo posto negli ascolti alla RAI con i suoi 3,2 milioni di spettatori, torna stasera su Canale 5 con l'ultima puntata.

La trama della seconda puntata de Il conte di Montecristo

Edmond e Faria stanno progettando la fuga. Purtroppo le condizioni di salute dell'Abate peggiorano di giorno in giorno: dopo una serie di attacchi apoplettici, l'uomo muore. Non prima però di aver rivelato al suo compagno di prigionia l'ubicazione esatta del tesoro di Montecristo.

Pur addolorato per la morte dell'amico, Dantés comprende che è proprio quella la chiave per provare a cambiare la sua esistenza: sostituisce il suo corpo al cadevere di Faria all'interno del sacco preparato per gettarlo in mare.

Una volta in acqua, l'ex marinaio riesce a liberarsi e a raggiungere a nuoto l'isola di Tiboulen.

Edmond, dopo 14 anni di prigionia, seguendo le indicazion di Faria, riesce in effetti a trovare il tesoro, che fa di lui un uomo ricchissimo. Dopo una serie di viaggi, Dantés decide di tornare in Francia con una falsa identità: ora per tutti è il conte di Montecristo.

Il suo intento ora è uno solo: vendicarsi di coloro che l'hanno ingiustamente imprigionato. Così, trascorsi altri 10 anni dal suo approdo a Marsiglia, decide che è arrivato il momento di attuare il suo piano. Il primo obiettivo è naturalmente Fernand, colui che l'ha condannato ad anni di disperazione e solitudine per rubargli la donna amata da entrambi.

Il cast

Nel cast, oltre alla presenza del protagonista Pierre Niney, di particolare rilievo la partecipazione di Pierfrancesco Favino, chiamato a interpretare l'Abate Faria, prete, letterato, poliglotta, dedito alle scienze, arrestato e rinchiuso nel Castello d'If. Scavando una galleria, l'abate finisce nella cella dove è segregato Dantès, ormai 36enne, cui insegnerà latino e greco, e svelerà il nascondiglio del tesoro dei suoi avi: due milioni di scudi romani, celati sull'isola di Montecristo, non lontano dall'Elba. Insieme a loro nel cast anche Bastien Bouillon (Fernand de Morcerf) e Anaïs Demoustier (Mercédès de Morcerf).