Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione

Attesa finita per i fan de Il Commissario Ricciardi: la terza stagione debutta stasera in prima serata su Rai 1, la serie torna con nuovi misteri e casi irrisolti per il protagonista, chiamato ancora una volta ad affrontare gli spiriti e le passioni della Napoli degli anni '30

A due anni di distanza dalla stagione precedente, stasera su Rai 1, alle 21:30 al termine di Affari Tuoi, arriva Il commissario Ricciardi 3, ovvero gli attesissimi nuovi episodi della serie con Lino Guanciale.

Personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, il Barone di Malomonte ci ripoterà nella Napoli degli anni '30, in pieno ventennio fascista, tra segreti familiari e misteri impossibili da risolvere per chiunque altro.

La trama de Il commissario Ricciardi 3

Lino Guanciale in una scena della terza stagione

Napoli, dicembre 1933. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi continua a indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento. Dopo un lungo corteggiamento con la sua dirimpettaia Enrica Colombo, il commissario ha avuto il coraggio di dichiararsi al padre della sua innamorata. I due cominciano quindi a frequentarsi ufficialmente, pur dovendo affrontare le continue resistenze della madre di Enrica.

La perdita del figlio Luca, invece, torna dal passato a tormentare il brigadiere Maione, mentre il dottor Modo deve aiutare il figlio di Lina, l'amata prostituta drammaticamente uccisa dalle percosse della banda di ragazzi di strada di cui faceva parte anche il ragazzo.

Livia, intanto, fa coppia con il Maggiore Manfred - ex pretendente di Enrica - dopo essersi concessa a lui per salvare la vita al Commissario; ma questo non la libera dalla morsa sempre più stretta di Falco, esponente della polizia politica. L'uomo è mosso dalla fede verso il regime fascista, ma anche dalla gelosia nei confronti della donna della quale è innamorato.

Prosegue anche l'amicizia fra Ricciardi e la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina: una sintonia che ancora una volta si intreccia con le indagini condotte dal Commissario e che costringe la contessa a una scelta che potrebbe macchiare per sempre la sua reputazione.

Le anticipazioni della prima puntata, "Per mano mia"

Il Commissario Ricciardi. Una foto del protagonista nei nuovi episodi

Si avvicina il Natale, la città è allestita a festa, ma il commissario è chiamato a indagare sull'omicidio del Capitano Garofalo delle Milizie Fasciste portuali e di sua moglie. Sono stati trovati accoltellati in casa da una coppia di zampognari a cui la signora aveva dato appuntamento.

Ricciardi ed Enrica, intanto, cominciano a frequentarsi con la benedizione del padre della ragazza. Sarebbero felici, se non fosse che il commissario non si decide a presentarsi in casa Colombo per affrontare la madre di Enrica e rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Il cast della terza stagione

Il trio in azione nel Commissario Ricciardi 3.

Non soltanto Lino Guanciale, nella nuova stagione de Il commissario Ricciardi ritroveremo tutti i personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere nelle dieci puntate precedenti.

Ecco i personaggi principali e gli interpreti:

Lino Guanciale è il commissario Luigi Alfredo Ricciardi

Antonio Milo è il brigadiere Raffaele Maione

Enrico Ianniello è l'anatomopatologo, il dottor Modo

Serena Iansiti è Livia Lucani

Maria Vera Ratti è Enrica

Fabrizia Sacchi è Lucia Maione

Adriano Falivene è Bambinella

Marco Palvetti è Falco

Fiorenza D'Antonio è Bianca Palmieri di Roccaspina

Da quante puntate è composta la stagione 3

Livia e Manfred in una scena della stagione 3

Le nuove indagini de Il commissario Ricciardi faranno compagnia al pubblico per 4 prime serate. Al momento non è chiaro quando è previsto il finale di stagione, ma certamente prima del 1° dicembre, giorno in cui andrà in onda, in prima visione, la prima puntata di Sandokan.

Naturalmente tutti i nuovi episodi della serie con Lino Guanciale saranno disponibili, in contemporanea oppure on demand, anche su RaiPlay, dove è possibile recuperare entrambe le stagioni precedenti, nella pagina del catalogo in streaming dedicato alla fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.