Il commissario Ricciardi 3 torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della terza e penultima puntata

Due serate in compagnia de Il commissario Ricciardi 3, in tempi di repliche mai interrotte di Montalbano, devono essere una sorta di sogno per il pubblico di Rai 1. Il sogno è però destinatoa ad avverarsi perchè stasera, martedì 18 novembre, andrà in onda la terza puntata di stagione. Che, purtroppo, è anche la penultima.

Per evitare lo scontro impossibile con Sandokan - al via lunedì 1° dicembre -, la RAI ha deciso di regalare dunque una scorpacciata di Lino Guanciale durante questa settimana. Facendolo collidere, però, con un altro dei suoi show più amati: Belve, che torna stasera su Rai 2, dopo una settimana di stop, con quattro nuovi ospiti (Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama).

Il commissario Ricciardi 3: cosa vedremo nella puntata del 18 novembre

Il Commissario Ricciardi 3. Lino Guanciale e Massimiliano Rossi in scena

Si intitola Il Purgatorio dell'Angelo il nuovo appuntamento con il Barone di Malomonte in prima serata, alle 21:30. Il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, ucciso con un colpo alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime dei fedeli con tanta dedizione?

Ma non è mai tutto oro quello che luccica, e il commissario Ricciardi deve spingersi in ciò che c'era di torbido nella vita del religioso: i suoi legami con alcune potenti famiglie di Napoli. Che Padre Angelo abbia ficcato il naso dove non doveva?

Chiudere il caso è più urgente del solito, e non solo per le ricadute, anche emotive, su un'intera città. Ora che finalmente c'è stata la proposta, il matrimonio con Enrica è alle porte e la futura suocera del commissario pretende da tutti la massima dedizione alla causa.

Quando andrà in onda il finale di stagione?

Livia e Manfred in una scena della stagione 3

Le nuove indagini de Il commissario Ricciardi faranno compagnia al pubblico per 4 prime serate. Cominciata lunedì 10 novembre, la terza stagione prosegue questa settimana con un doppio appuntamento, lunedì 17, e oggi, martedì 18, per poi concludersi lunedì 24 novembre con il finale di stagione.

Dalla settimana successiva Lino Guanciale lascerà il lunedì sera a Can Yaman e al suo attesissimo Sandokan.

Ricordiamo che tutti gli episodi de Il commissario Ricciardi sono disponibili in qualunque momento in streaming, gratuitamente, su RaiPlay. Nella sezione apposita della piattaforma è possibile recuperare anche le prime due stagioni della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Govanni.

Da Lino Guanciale a Serena Iansiti: il cast di Ricciardi

Il trio in azione nel Commissario Ricciardi 3.

Non soltanto Lino Guanciale, nella nuova stagione de Il Commissario Ricciardi ritroveremo tutti i personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere nelle dieci puntate precedenti.

Ecco i personaggi principali e gli interpreti: