Il commissario Montalbano: Il gioco degli specchi stasera su Rai1 in replica

Il commissario Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:35 con Il gioco degli specchi, uno degli episodi dedicati al commissario di Vigata in replica scelto dalla RAI per il consueto appuntamento del lunedì. La settimana scorsa Montalbano ha ancora una volta vinto la prima serata con oltre 4,6 milioni di telespettatori e 21.4 punti di share, dati addirittura in crescita rispetto alle settimane precedenti.

La trama della puntata di stasera, 4 novembre, trova Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) perplesso: una bomba di basso potenziale è stata fatta esplodere davanti a un magazzino. I danni sono scarsi e nonostante l'ipotesi che si possa trattare di un minaccia per un pizzo non pagato, il proprietario, Angelino Arnone (Maurizio Laudicina Rossi), nega di poter essere l'obiettivo dell'attentato. Il vero destinatario, quindi, potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato accanto, dove vivono due pregiudicati, Carlo Nicotra e Stefano Tallarita. C'è qualcosa che non torna però. Nicotra è un boss a cui non verrebbero mandati dei semplici avvertimenti mentre Tallarita è in prigione. Quando Arnone si presenta al commissariato con una lettera anonima destinata a lui, Montalbano capisce che l'uomo sta mentendo e che è stato mandato da qualcuno per depistare le indagini.

A questo mistero si aggiunge anche quello di Liliana Lombardo (Barbora Bobulova), la vicina di casa del commissario Montalbano. La sua auto è stata danneggiata durante la notte e Salvo si offre di accompagnarla a lavoro nei giorni successivi, ma Liliana nasconde un segreto: sa chi potrebbe essere il colpevole del danno procuratole, forse un giovane ex amante. Che si scoprirà essere Arturo Tallarita (Pietro Masotti), proprio il figlio dello spacciatore di Nicotra.

Il gioco degli specchi è diretta, come tutte le altre puntate de Il Commissario Montalbano, da Alberto Sironi, scomparso all'inizio di agosto. Sarà trasmessa su Rai1 dalle 21:25. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere Il gioco degli specchi nella sezione dedicata sempre sul sito RaiPlay.