Il commissario Montalbano, Il sorriso di Angelica in relica stasera su Rai 1: la trama e il cast

Il commissario Montalbano non gode di molta fortuna ultimamente con gli ascolti, battuto puntualmente da Terra amara su Canale 5. Ma la RAI non molla, così, stasera su Rai 1 in prima serata, verrà trasmessa l'ennesima replica del commissario di Vigata. L'episodio, il penultimo del ciclo Le donne di Montalbano, è Il sorriso di Angelica, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, andato in onda per la prima volta nella primavera del 2013.

La trama de Il sorriso di Angelica

Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) è alle prese con il furto ai danni dei coniugi Peritore. Un indizio dopo l'altro, il commissario riesce a legare quel fatto di cronaca ad altri due analoghi e ai danni di due coppie, i Lojacono e i Vaccaro, che si scoprono parecchio amiche della precedente. Tutti e nove appartengono infatti a una cerchia esclusiva di conoscenti in vista e molto ricchi. Montalbano capisce che i furti continueranno ma riesce a sapere che i ladri professionisti non sono di Vigata. Alla fine è lo stesso capo della banda a dare sue notizie per mezzo di una lettera anonima, il vero guanto di sfida.

Come previsto, i furti continuano e questa volta ai danni di Angelica Cosulich, la bella e giovane direttrice di banca dal cui fascino anche Salvo Montalbano resta folgorato. Lei gli fa capire di non essere indifferente, e il commissario questa volta dovrà ingaggiare una lotta contro se stesso per rimanere fedele a Livia. Intanto le indagini procedono, tra pochi indizi buoni e molti buchi nell'acqua, almeno fino a quando Salvo capisce che il capo della banda potrebbe appartenere proprio al facoltoso gruppo di amici.

Il cast

Nel cast ritroveremo i volti familiari di Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Livia è invece interpretata da Lina Perned (in tutta la stagione 9). La femme fatale de Il sorriso di Angelica è Margareth Madè. La puntata è stata diretta da Alberto Sironi.