Il commissario Montalbano: prime foto e video dal set dei nuovi episodi

Il commissario Montalbano non lascerà soli i suoi fedelissimi spettatori ancora per molto: nel 2020 arriveranno tre nuovi episodi su Rai1. Mentre le repliche in onda in queste settimane continuano a vincere la gara di ascolti con le altre reti, foto e video ci informano che in Sicilia il cast e la crew sono già al lavoro sulle prossime puntate.

È stato il magazine TV, Sorrisi e Canzoni ad "infiltrarsi" sul set ragusano di Montalbano, dove ha incontrato il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri, al lavoro giorno e notte, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e il resto della squadra, per terminare al più presto le riprese e trasferirsi, poi, in sala di montaggio. Per vedere tutte le foto basa seguire questo link.

Il commissario Montalbano, prima immagine dal set dei nuovi episodi

Nei giorni scorsi, però, il produttore Carlo Degli Esposti, proprietario della Palomar, aveva già condiviso, sui propri canali social, un video in cui non solo annunciava l'avvio dei lavori ma mostrava l'arrivo del protagonista Luca Zingaretti a Scicli, accolto dall'affetto di migliaia di fan.

Il primo dei nuovi episodi si intitolerà "La rete di protezione", tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Salvo Montalbano sarà alle prese con due enigmi da risolvere, ma se uno lo porterà a indagare sul passato del malcapitato, l'altro lo costringerà a familiarizzare maggiormente con il mondo dei social network.

Nel secondo episodio, tratto dal romanzo "Il metodo Catalanotti", sarà Mimì Augello (Cesare Bocci) a scoprire un cadavere, mentre è in fuga dal letto della sua amante. I morti però saranno due perchè ben presto verrà ritrovato anche il cadavere di Carmelo Catalanotti, losco figuro, impresario di una piccola compagnia teatrale.

La nuova stagione de Il commissario Montalbano sarà chiusa da "Salvo amato Livia mia", un episodio descritto come un collage di racconti che ruoteranno intorno alla complessa relazione di Salvo con la fidanzata Livia (Sonia Bergamasco).