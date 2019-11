Il commissario Montalbano 2020: la data di uscita dei nuovi episodi

La RAI ha annunciato la data di uscita de Il commissario Montalbano 2020: il 9 marzo 2020 è fissato l'esordio per il primo dei nuovi episodi, entrambi diretti da Luca Zingaretti, come lo stesso attore ha confermato durante un incontro con il pubblico a Catanzaro.

Luca Zingaretti ha definito quello fatto per le nuove puntate de Il Commissario Montalbano "un lavoro di squadra" in quanto, al momento delle riprese, oltre a tutto il cast e storico, era presente sul set anche Alberto Sironi, storico regista della fiction che ha preferito però passare il testimone all'attore protagonista. Sironi è morto durante l'estate 2019, ad appena qualche settimana di distanza da Andrea Camilleri, "papà" del commissario sempre amatissimo dai lettori come dal pubblico di Rai1. Che potrà continuare a godersi le mille avventure di Salvo Montalbano anche con le repliche a partire dal 23 marzo 2020.

Nata dalla penna del prolifico autore siciliano, la serie di romanzi di Montalbano ha visto la luce nel 1994 con La forma dell'acqua, il primo libro ad essere pubblicato dalla Sellerio. Il Commissario Montalbano è arrivato in TV nel 1999, potendo vantare già una discreta schiera di ammiratori, me nessuno 20 anni fa forse avrebbe mai immaginato il successo che il destino teneva in serbo per questo commissario un po' rude e un po' romantico: 65 Paesi in tutto il mondo conoscono La RAle sue indagini e il suo miliardo e più di fan potrebbe riempire mezzo continente.