Il commissario Montalbano 2020 al cinema il 24, 25, 26 febbraio: il trailer dell'evento

Il commissario Montalbano 2020 arriva al cinema, solo il 24, 25 e 26 febbraio, come anche il trailer dell'evento informa, con il primo dei nuovi episodi che hanno visto il debutto di Luca Zingaretti alla regia.

La prima puntata della nuova stagione, che si intitola Salvo amato, Livia mia, porterà dunque per la prima in volta in 20 anni e poco più (il commissario di Vigata faceva il suo esordio sul piccolo schermo nel 1999) Montalbano sul grande schermo. Interpretato da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, l'episodio arriverà al cinema solo il 24, 25, 26 febbraio in un evento speciale che precede di pochi giorni la messa in onda su Rai1, il prossimo 9 marzo.

Come il trailer dell'evento già anticipa, il commissario più amato dagli italiani avrà a che fare, in Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia, con il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell'archivio comunale. La vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentrerà l'indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non lo convince, così inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.

Salvo amato, Livia mia, il primo episodio della nuova stagione de Il Commissario Montalbano, una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it.