Il colore viola: il trailer italiano del film tratto dal musical ispirato al romanzo di Alice Walker

Nel 2024 arriverà nelle sale, distribuito da Warner Bros, il film tratto dal musical Il colore viola, ispirato al romanzo scritto da Alice Walker, di cui è stato condiviso il trailer italiano.

Nel video vengono introdotte le sorelle al centro della trama e si mostrano gli ostacoli che le dividono nel corso degli anni.

La nuova versione della storia

La rivisitazione del classico Il colore viola è diretta da Blitz Bazawule (Black Is King) e nel team dei produttori ci sono Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones.

Il cast è composto da Taraji P. Henson ("What Men Want - Quello che gli uomini vogliono", "Il diritto di contare"), Danielle Brooks ("Peacemaker", "Orange Is the New Black"), Colman Domingo ("Ma Rainey's Black Bottom", "Fear the Walking Dead"), Corey Hawkins ("In the Heights", "BlacKkKlansman"), H.E.R. ("Judas and the Black Messiah", "La Bella e la Bestia: 30° Anniversario"), Halle Bailey ("La sirenetta", "Grown-ish"), Aunjanue Ellis-Taylor ("Una famiglia vincente - King Richard", "Se la strada potesse parlare") e Fantasia Barrino (al suo debutto in un lungometraggio).

La sceneggiatura è di Marcus Gardley ("Maid", "The Chi"), basata sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray. I produttori esecutivi sono Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott e Michael Beugg.

Il team creativo del film

Ad affiancare il regista Blitz Bazawule dietro la macchina da presa è il team composto dal direttore della fotografia Dan Laustsen ("John Wick 4", "La forma dell'acqua - The Shape of Water"), lo scenografo Paul Denham Austerberry ("The Flash", "The Twilight Saga: Eclipse") e il montatore Jon Poll ("Bombshell - La voce dello scandalo", "The Greatest Showman"). Le coreografie sono di Fatima Robinson ("Il principe cerca figlio", "Dreamgirls") e i costumi di Francine Jamison-Tanchuck ("Emancipation - Oltre la libertà", "Quella notte a Miami... ..."). I supervisori musicali sono Jordan Carroll ("The Greatest Showman", "Godfather of Harlem") e Morgan Rhodes ("Space Jam: New Legends", "Selma - La strada per la libertà"); le musiche sono di Kris Bowers ("Una famiglia vincente - King Richard",", "Green Book") e i produttori esecutivi musicali sono, Nick Baxter ("Babylon", "CODA - I segni del cuore"), Stephen Bray ("Respect", "Juanita") e Blitz Bazawule.