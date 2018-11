Il Colore Viola: il musical diventerà un film prodotto da Spielberg e Winfrey

Il Colore Viola, il film cult diretto da Steven Spielberg, è diventato un musical e prossiamemnte arriverà sul grande schermo proprio un adattamento per i cinema della versione teatrale.

Il progetto potrà contare sulla presenza del regista premio Oscar nel team della produzione che comprenderà anche Oprah Winfrey, Quincy Jones e il veterano di Broadway Scott Sanders.

Il progetto si basa sul romanzo scritto nel 1982 da Alice Walker e racconta la storia di Celie e altre donne di origine afroamericana seguendone la vita nel Sud degli Stati Uniti negli anni '30, alle prese con il razzismo e le difficoltà delle classi sociali meno abbienti. Celie lotta inoltre per trovare la propria identità dopo aver subito degli abusi da alcuni uomini nel corso degli anni.

Oprah ha compiuto il suo debutto come attrice proprio in occasione del lungometraggio che ha poi conquistato undici nomination agli Oscar. La storia ha poi dato vita a un musical di Broadway andato in scena per tre anni a partire dal 2005, con ben 11 nomination ai Tony Award, e dal 2015 al 2017 è stato prodotto un revival di grande successo con protagonista Cynthia Erivo, attrice che potrebbe forse mantenere il ruolo nella nuova versione cinematografica.