Il Clandestino torna stasera su Rai 1 dopo la pausa: la trama della quarta puntata

Il Clandestino di Edoardo Leo torna stasera su Rai 1 alle 21:30 dopo essersi preso una settimana di pausa. La quarta puntata infatti, la terzultima della prima stagione, sarebbe dovuta andare in onda negli ultimi giorni di aprile, ma così non è stato per esigenze di palinsesto.

Le due puntate rimanenti, invece, saranno trasmesse dalla RAI nel corso della prossima settimana, con il finale di stagione previsto per martedì 14 maggio.

Le anticipazioni della quarta puntata

Il Clandestino: Edoardo Leo e Hassani Shapi in una scena

Luca è sopraffatto dai sensi di colpa: Bonetti ha scoperto tutto e gli ha chiesto un confronto. Per fortuna un nuovo caso giunge in suo soccorso: una ragazza polacca è sparita nel nulla, il suo fidanzato la sta cercando. Scavando nel presente della giovane, Luca Travaglia comincia a seguire la pista passionale ma la verità sarà molto più complessa di quanto potesse immaginare.

Nel frattempo la relazione con Carolina sembra andare a gonfie vele, nonostante i due debbano fare tutto di nascosto.

Luca e Palitha devono fingersi muratori in uno dei tanti cantieri di Milano per lavorare a un nuovo caso: un'anziana signora ha chiesto il loro aiuto per ritrovare suo marito, un muratore, scomparso da gioni.

Carolina invece sta riscuotendo un discreto successo con il suo romanzo e, invitata a una premiazione, chiede a Luca di accompagnarla. Purtroppo suo marito torna da Bruxelles all'improvviso e le impone di mettere fine alla sua relazione: ha infatti raccolto le prove del suo tradimento.

Il cast

Il cast della serie è guidato da Edoardo Leo, che veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, il clandestino del titolo. Al suo fianco per tutta la prima stagione ci saranno Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.