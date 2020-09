Il cavaliere pallido: Clint Eastwood concepì il "figlio segreto" Scott la sera della premiere

Durante la notte della premiere de Il cavaliere pallido, sulla West Coast al Golden Bough Theatre di Carmel-by-the-Sea, in California, Clint Eastwood concepì il suo "figlio segreto", Scott Eastwood, fratello maggiore di Kathryn Reeves-Eastwood, con un'assistente di volo.

L'attore americano aveva un appuntamento con l'assistente di volo Jacelyn Reeves nel suo appartamento a pochi isolati di distanza dalla location della premiere; i due concepirono il loro figlio segreto Scott Reeves che in seguito ha cambiato il suo nome in Scott Eastwood.

Scott ha un fratello e quattro sorelle da parte del padre; Eastwood è cresciuto a Carmel-by-the-Sea fino all'età di dieci anni, dopo di che si è trasferito con sua madre alle Hawaii. Prima di seguire le orme del padre e di intraprendere la carriera di attore, ha lavorato come barista, operaio edile e parcheggiatore.

Vincent Canby del New York Times ha elogiato Clint Eastwood e Il cavaliere pallido dicendo "Questa icona del cinema è inarrivabile sia come attore che come regista, il signor Eastwood è senz'altro migliorato nel corso degli anni; c'è voluto molto tempo affinché la maggior parte di noi riconoscesse la sua grazia e il suo ingegno."