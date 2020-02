Il Cavaliere Oscuro: la trilogia in edizione da collezione per il 15º anniversario di Batman Begins

La trilogia de Il Cavaliere Oscuro arriva in formato 4K Ultra HD e Blu-Ray in un cofanetto da collezione in occasione dell'anniversario di Batman Begins.

Il Cavaliere Oscuro. La Trilogia - Art Edition

La trilogia de Il Cavaliere Oscuro tornerà in vendita con un'edizione speciale limitata in 1000 pezzi impreziosita dalle grafiche realizzate dagli artisti della MONDO. I film diretti da Christopher Nolan saranno inoltre disponibili in formato 4K Ultra HD e Blu-Ray, per offrire ai fan la migliore esperienza visiva possibile.

Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno saranno disponibili in questa edizione limitata da 1000 pezzi che propone tre inediti cofanetti in cartoncino, composti da slipcase e digipack, che includeranno 3 dischi ciascuno: il film in versione 4K Ultra HD, il film in Blu-ray, i contenuti speciali in Blu-ray. La copertina di ognuno dei cofanetti sarà illustrata con le esclusive grafiche realizzate dagli artisti della MONDO, il collettivo di creativi specializzati nella creazione di artwork unici, ispirati al mondo di cinema, comics e serie tv - da Il Trono di Spade, passando per l'universo fantastico dei film targati Studio Ghibli, fino ai supereroi della DC Comics.

Le illustrazioni in copertina di questa limited edition della trilogia diretta da Christopher Nolan sono gli adattamenti degli introvabili poster firmati rispettivamente dagli artisti Kevin Tong, Mike Mitchell e Jock.

Il prezzo consigliato di ognuno dei tre film è di 24.99 € e i contenuti speciali contenuti sono i seguenti:

Batman Begins: Il Cavaliere Oscuro IMAX prologo, Tankman Begins, Batman - Inizia il Viaggio, Mente e corpo, Gotham City Sorge, Cappuccio e Mantello, Batman - The Tumbler, ll Sentiero della Scoperta, Salvare Gotham City, Genesi del Pipistrello, Riflessioni sulla Scrittura di Batman Begins, Digital Batman, Gli Stuntman, Theatrical Trailer.

Il cavaliere oscuro: Gotham Uncovered: la Creazione di una Scena, Batman e la Tecnologia, Batman Smascherato: la Psicologia de Il Cavaliere Oscuro, Per le Strade di Gotham, Le Gallerie: le carte di Joker, il progetto grafico, il poster, le foto di scena, trailer e spot TV.

Il cavaliere oscuro - Il Ritorno: Batmobile - Scopri le cinque Batmobile, tutte insieme per la prima volta nella storia, La Fine della Trilogia - Un approfondimento su come il regista Christopher Nolan e il suo team produttivo hanno reso Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno la conclusione epica della leggenda de Il Cavaliere Oscuro.