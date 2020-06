Il cavaliere oscuro, stasera sul canale 20 di Mediaset il film con Heath Ledger e Christian Bale

Stasera sul canale 20 di Mediaset, alle 21:15, arriva Il cavaliere oscuro, film arrivato nelle sale nel 2008, secondo capitolo della "trilogia di Batman" secondo il regista Christopher Nolan.

La storia de Il cavaliere oscuro riprende da dove si erano chiusi i fatti del primo capitolo, Batman Begins, del 2005. Dopo un periodo di pace, la città è sprofondata nuovamente in un clima di terrore e paura a causa di un nuovo e imprevedibile criminale: Joker. Il pagliaccio diabolico rapina banche e propone ai boss mafiosi di stringere un patto con lui per annientare definitivamente Batman: il supereroe di Gotham deve rivelare la sua identità, in caso contrario ogni giorno Joker ucciderà una persona. Un gioco diabolico che finirà per toccare gli affetti più profondi di Bruce Wayne sino a portarlo a conseguenze inimmaginabili.

Il cast vede Christian Bale tornare a vestire per la seconda volta la tuta del mitico cavaliere oscuro, Heat Ledger come Joker, Michael Caine nei panni del fedele Alfred, Gary Oldman ritorna come commissario James Gordon, Aaron Eckhart è Harvey Dent/Due Facce, Maggie Gyllenhaal è Rachel Dawes. Infine Morgan Freeman recita la parte di Lucius Fox ed Eric Roberts quella di Salvatore "Sal" Maroni.

Nel 2009, a fronte di 8 candidature, Il cavaliere oscuro vince 2 Premi Oscar: quello per il Miglior Montaggio Sonoro e quello, postumo, per il Miglior attore non protagonista, vinto da Heath Ledger.