Il Cavaliere Oscuro: al via le prevendite per il ritorno della trilogia nelle sale IMAX

Il Cavaliere Oscuro ritornerà nelle sale cinematografiche in formato IMAX e le prevendite per l'evento nel Regno Unito sono già aperte.

La trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan tornerà nei cinema e l'evento approderà anche a Londra, nelle sale di BFI IMAX. I fan possono fin da ora acquistare i biglietti per accedere alle proiezioni speciali che sono in programma dal 19 al 22 aprile.

I film saranno presentati in formato 15/70mm e i presenti in sala potranno vedere anche l'incontro a cui ha partecipato il regista, che ha condiviso curiosità e aneddoti riguardanti l'adattamento dei fumetti.

Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno verranno proiettati a partire dalle 14.30 e l'evento si concluderà alle 23.15 circa, prevedendo delle pause tra i capitoli della trilogia.

L'evento è stato ideato per festeggiare l'ottantesimo anniversario della prima apparizione di Batman nei fumetti.

Jeff Goldstein, a capo della distribuzione americana della Warner Bros., aveva dichiarato annunciando l'evento: "Christopher Nolan ha aperto nuovi orizzonti con la trilogia del Cavaliere Oscuro e questa è una rara opportunità per gli spettatori contemporanei di vedere questi straordinari film come sono stati ideati dal regista. Avere in più il privilegio di sentire i dettagli sul progetto condivisi da Nolan rendono queste proiezioni un'opportunità unica da non perdere".

