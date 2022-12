Il cavaliere oscuro, Michael Caine: "Il Joker di Heath Ledger mi ha spaventato tanto da scordare le battute"

La performance di Heath Ledger nei panni del Joker resterà negli annali della storia del cinema. Ne è convinto anche Michael Caine, co-star de Il cavaliere oscuro, il quale ha rivelato di essere stato spaventato dal Joker di Ledger tanto da dimenticare le sue battute.

In un'intervista con Live About, Michael Caine ha parlato dell'intensità dell'approccio di Heath Ledger nel ruolo del Joker: "Mi ha spaventato a morte la prima volta che l'ho visto. abbiamo fatto le prove il primo giorno, prima non ci eravamo incontrati o altro. Quindi alla prima prova non l'avevo mai visto. Quando la dannata porta dell'ascensore si è aperta, è uscito di corsa. Ho dimenticato ogni battuta. Terrificante."

Michael Caine è stato uno dei primi a riconoscere l'importanza dell'eredità di Heath Ledger, affermando che la sua performance ne Il cavaliere oscuro ha aperto la strada a una nuova oncezione dei film di supereroi:

"Abbiamo Heath Ledger che è andato in una direzione completamente e spaventosamente diversa ed è straordinario. La sua performance è stata la più grande sorpresa".