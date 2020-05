Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: a ruba la maschera di Bane durante la pandemia di Coronavirus

Per essere sempre cool, negli Stati Uniti si cerca di distinguersi anche con le mascherine, tra cui c'è quella di Bane, villain di Batman nel film Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno interpretato da Tom Hardy. Pareche l'oggetto sia andato a ruba per proteggersi dalla pandemia in corso.

La maschera è la caratteristica principale di Bane, personaggio viene creato per l'universo DC Comics nel 1993 con lo scopo di diventare il protagonista principale della saga Knightfall, nella quale sconfiggeva Batman spezzandogli la spina dorsale. Ma il personaggio è entrato nell'immaginario collettivo cinefilo dopo Il cavaliere oscuro - Il ritorno grazie alla performance di Tom Hardy. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, sia le maschere di Bane in tessuto che quelle in plastica, nessuna delle quali approvate dal punto di vista medico per la protezione della persona, sono state vendute online e andate letteralmente a ruba.

I just bought this Bane face mask and could not be more excited. I was wondering what covid would break first. My spirit...or my body pic.twitter.com/YpQUFA4jmG — Christian Hetrick (@_Hetrick) April 19, 2020

I siti principali che hanno venduto questa tipologia di mascherina sono principalmente Costume.com, BuyCostumes.com e HalloweenCostumes.com, che vendono le maschere in plastica ispirate al personaggio, mentre l'e-commerce Etsy ha reso disponibili oltre 150 varianti di mascherine in tessuto per assomigliare a Bane.

I fan di Batman saranno sicuramente contenti, ma i siti web hanno dichiarato che le maschere non sono adatte all'emergenza Coronavirus, come anche l'esercito statunitense che ha informato della non conformità alle regole sanitarie di questi strumenti.