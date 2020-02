Il Cavaliere Oscuro: dal 5 marzo la trilogia in una speciale Art Edition

Warner ripropone i tre film di Christophen Nolan in un'edizione speciale limitata in 1000 pezzi, con 3 dischi (4K UHD, Blu-ray ed extra) e con le introvabili grafiche illustrate realizzate dagli artisti della Mondo.

In occasione dei 15 anni dall'uscita in sala di Batman Begins, dal 5 marzo arriva la trilogia de Il Cavaliere Oscuro diretta dal geniale Christopher Nolan, in una speciale ART EDITION impreziosita dalle grafiche realizzate dagli artisti della Mondo e distribuita da Warner. Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno saranno disponibili in questa edizione limitata da 1000 pezzi.

Si tratta di tre inediti cofanetti in cartoncino, composti da slipcase e digipack, che includeranno 3 dischi ciascuno: il film in versione 4K Ultra HD, il film in Blu-ray, i contenuti speciali in Blu-ray. La copertina di ognuno dei cofanetti sarà illustrata con le esclusive grafiche realizzate dagli artisti della Mondo, il collettivo di creativi specializzati nella creazione di artwork unici, ispirati al mondo di cinema, comics e serie tv. Le illustrazioni in copertina di questa limited edition sono gli adattamenti degli introvabili poster firmati rispettivamente dagli artisti Kevin Tong, Mike Mitchell e Jock.