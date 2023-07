Il cavaliere oscuro: Christopher Nolan dirigerà altri film di supereroi? Ecco la sua risposta

Il prossimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, arriverà nei cinema tra pochi giorni, portando sul grande schermo la storia di J. Robert Oppenheimer, il fisico conosciuto come il "padre" della prima bomba atomica. Sebbene Oppenheimer sia la pellicola del momento, i film di supereroi sono più popolari che mai e molti si chiedono se il regista britannico abbia intenzione di calarsi di nuovo in quell'universo, dopo quasi due decenni dal suo inizio con Batman Begins.

Durante un'intervista pubblicata su YouTube da Hugo Decrypte, Nolan ha dato una risposta molto semplice alla domanda "Dopo Batman, vorresti dirigere un altro film sui supereroi?". Il cineasta ha detto semplicemente: "No." Tuttavia, quando gli è stato chiesto se fosse interessato a dirigere un film di Star Wars, Nolan non ha dato una risposta altrettanto diretta.

Christopher Nolan e Christian Bale sul set di 'The Prestige'

Ricordiamo che il regista ha diretto tre film nel genere dei supereroi: Batman Begins nel 2005, Il cavaliere oscuro nel 2008 e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno nel 2012. A causa di questa sua recente dichiarazione, sembra che si sia chiusa anche la porta per il ritorno di Christian Bale, l'attore protagonista della trilogia del Cavaliere Oscuro.

L'anno scorso, infatti, Bale aveva detto a ComicBook.com che Nolan sarebbe l'unico regista per il quale sarebbe disposto a tornare nei panni dell'eroe: "Per me dipende tutto da Chris Nolan, se lui dovesse decidere di farlo di nuovo e se scegliesse di rivolgersi nuovamente a me, allora sì, lo considererei perché questo è il patto che c'è tra noi e ci atteniamo a esso. Abbiamo detto che ne avremmo fatti solo tre. E poi io ho detto a me stesso che l'avrei fatto solo con Chris".Christian BaleChristian Bale