Il cavaliere oscuro, Christian Bale era scontento della sua performance: 'Heath Leadger è più interessante'

Christian Bale sente di non aver dato il massimo nel ruolo di The Batman nella trilogia de Il cavaliere oscuro, soprattutto di fronte alla strabiliante performance di Heath Ledger.

Christian Bale è considerato uno dei migliori attori della sua generazione, ma il suo perfezionismo lo porta spesso a essere insoddisfatto delle sue performance, come nel caso de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, dove ha preferito di gran lunga l'interpretazione di Heath Ledger alla sua.

"Non sono riuscito a gestire quello che speravo di fare durante la trilogia", ha confessato Bale a Yahoo! Entertainment nel 2016. "Chris l'ha fatto, ma io temo di non aver capito del tutto i film".

Il cavaliere oscuro: un primo piano di Heath Ledger

La sua fiducia non è stata aiutata dall'arrivo di una nemesi che gli ha rubato la scena ne Il cavaliere oscuro del 2008, cioè Heath Ledger, la cui incredibile performance nei panni del Joker gli ha fruttato un Oscar postumo.

"Heath è apparso e ha rovinato tutti i miei piani", ha detto Bale. "Mi sono detto, 'È molto più interessante di me e di quello che sto facendo.'"

Il cavaliere oscuro: Christopher Nolan dirigerà altri film di supereroi? Ecco la sua risposta

Il rapporto di Christian Bale coi supereroi

Dopo aver concluso l'esperienza nel mondo di Batman con Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uscito nel 2012, nel 2022 Christian Bale si è riaffacciato al mondo dei cinecomic interpretando il villain in Thor: Love and Thunder, Gorr il macellatore. Interrogato sull'ipotesi di fare ritorno nei panni di Batman in futuro, l'attore ha lasciato la porta aperta a un suo possibile revival del ruolo, ma a una condizione:

"Dovrebbe propormelo Chris Nolan. Se mai decidesse di farlo di nuovo e me lo proponesse allora sì, lo prenderei in considerazione. Perché quello è sempre stato il nostro patto. Ci siamo giurati che ne avremmo fatti solo tre, e poi mi sono detto che ce lo avrei fatto solo con Chris". Ecco cosa ha detto di recente Christopher Nolan alla domanda se ha intenzione di dirigere altri film di supereroi dopo la trilogia de Il cavaliere oscuro.