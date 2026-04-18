Il Capo Perfetto stasera su Rai 3, trama e cast del film con Javier Bardem

La prima serata di Rai 3 si tinge di black humour spagnolo con la messa in onda, alle 21:25, in prima visione de Il Capo Perfetto. Inserito nel prestigioso ciclo Il grande cinema d'autore, il film vede un immenso Javier Bardem nei panni di Blanco, il carismatico ma manipolatore proprietario di una fabbrica di bilance.
La Trama del film spagnolo: Un equilibrio precario
Javier Bardem interpreta Blanco, il carismatico e manipolatore proprietario di una fabbrica di bilance industriali in una cittadina spagnola. Blanco è in attesa della visita di una commissione che deve decidere se assegnare alla sua azienda un prestigioso premio per l'eccellenza.
Tutto deve essere perfetto. Tuttavia, i problemi dei suoi dipendenti iniziano a minacciare l'immagine della fabbrica: un operaio licenziato che protesta fuori dai cancelli, un capo reparto depresso e una stagista fin troppo affascinante. Blanco, convinto che la sua azienda sia una "grande famiglia", inizierà a intromettersi nelle vite private dei sottoposti cercando di risolvere i problemi dei suoi dipendenti onde risolvere quelli dell'azienda, superando ogni limite e dando vita a una serie di eventi inaspettati ed esplosivi, dalle conseguenze imprevedibili.
Cast e protagonisti della commedia: chi sono gli attori
- Javier Bardem: Julio Blanco
- Almudena Amor: Liliana
- Rafa Castejón: Rubio
- Óscar de la Fuente: Josè
- Sonia Almarcha: Adela
- Fernando Albizu: Roman
- Manolo Solo: Miralles
- Tarik Rmili: Khaled
- Celso Bugallo: Fortuna
- Francesc Orella: Alejandro
- Martin Páez: Salva
- Yael Belicha: Ines
- Mara Guill: Aurora
- Nao Albet: Albert
- María de Nati: Angela
- Sonia Herrera: Merche
- Pilar Matas: Natalia
Curiosità del film con Javier Bardem
- L'en plein ai Premi Goya: Il film ha stabilito un record storico ai premi Oscar spagnoli (i Goya), ricevendo ben 20 nomination e vincendo i premi principali, tra cui Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista.
- Il regista Fernando León de Aranoa torna a collaborare con Bardem vent'anni dopo I lunedì al sole. Se in quel film Bardem interpretava un disoccupato, qui ne è l'esatto opposto: il padrone tirannico.
- Successo Internazionale: Il film è stato scelto per rappresentare la Spagna agli Oscar 2022, venendo acclamato dalla critica mondiale come una delle migliori commedie nere degli ultimi anni.
Dove vedere Il Capo Perfetto in tv e in streaming
Il film spagnolo di Fernando León de Aranoa andrà in onda stasera, sabato 18 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3.Il Capo Perfetto sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.