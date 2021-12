Il Capo Perfetto, clip esclusiva del film con Javier Bardem

Il capo perfetto, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il film con Javier Bardem che ha stabilito un nuovo record ottenendo 20 nomination ai premi Goya 2022. La pellicola arriverà nelle sale italiane giovedì 23 dicembre e sarà distribuita da Bim Distribuzione.

Nella clip che potete vedere sopra Blanco arriva davanti alla sua fabbrica mentre un individuo sta protestando per il suo licenziamento. Un giornalista si avvicina alla sua macchina e si dice pronto a raccontare quello che sta succedendo, quando Blanco gli chiede "il tuo capo sa cosa stai facendo?", il reporter gli risponde "è una storia umana, quello che piace adesso".

Nella sinossi del film leggiamo che la fabbrica del signor Blanco è specializzata nella produzione di bilance. Egli è un proprietario buono e molto carismatico, in grado di farsi apprezzare dai dipendenti. Presto potrebbe arrivare un'occasione per ricevere una gratificazione: infatti, sta per partire una commissione ispettiva, che sta visitando tutte le aziende della zona per selezionare chi fra di esse meriti una premiazione d'eccellenza. Così, Blanco comincia a verificare che tutto sia al posto giusto e prepara tutti i suoi operai a essere perfetti in ogni settore della loro attività, suggerendo loro di segnalare se qualcosa debba essere messo a posto. Arriva però un contrattempo: un operaio che Blanco aveva licenziato si presenta in fabbrica insieme ai suoi figli, domandando di essere nuovamente assunto. Non ricevendo risposta positiva, l'uomo inizierà a diffamare pubblicamente Blanco, proprio nel momento in cui tutto dovrebbe filare liscio come l'olio.

Il capo perfetto è un film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem e Celso Bugalloo, al loro fianco troviamo Almudena Amor, María de Nati, Manolo Solo, Sonia Almarcha, Mara Guil, Óscar de la Fuente, Fernando Albizu, Daniel Chamorro, Tarik Rmili, Yaël Belicha, Dalit Streett Tejeda, Rafa Castejón e Martín Páez. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista, il film rappresenterà la Spagna agli Oscar.

La pellicola arriva nelle nostre sale il prossimo 23 dicembre grazie a Bim Distribuzione. Il capo perfetto ha ottenuto un record di nomination ai premi Goya 2022: ben 20 in 17 categorie, tra cui quella di Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attore Protagonista, categoria in cui sono stati candidati Javier Bardem e Celso Bugalloo.