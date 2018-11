Il capitale umano: Marisa Tomei e Liev Schreiber nel cast

Il premio Oscar Marisa Tomei è entrata a far parte del cast di Human Capital, nuovo adattamento del romanzo di Stephen Amidon del 2005 Il capitale umano. Con lei Alex Wolff e Liev Schreiber, che produrrà il film con la sua Illuminated Content.

Nel 2013 Paolo Virzì aveva realizzato la sua versione del romanzo, trasponendo la vicenda in Nord Italia. La storia ruota attorno a due famiglie, una appartenente alla middle class e l'altra molto benestante, che si aiutano a vicenda per proteggere il proprio status sociale. La vita di queste due famiglie si intreccia nel momento in cui i loro figli, che hanno una relazione, provocano un terribile incidente. Marisa Tomei interpreterà Carrie, Liev Schreiber sarà Drew e Alex Wolff si calerà nei panni di Ian.

Human Capital sarà diretto da Marc Meyers che utilizzerà una sceneggiatura firmata da Oren Moverman. Trudie Styler e Celine Rattray di Maven Pictures produrranno il film con Bert Marcus, Matthew Stillman e Oren Moverman.

La prossima estate rivedremo Marisa Tomei nel ruolo di Zia May in Spider-Man: Far From Home.

