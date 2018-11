Il Capitale Umano: Maya Hawke e Peter Sarsgaard nel cast

Il Capitale Umano, l'adattamento del romanzo scritto da Stephen Amidon, avrà nel suo cast anche Peter Sarsgaard, Maya Hawke e Betty Gabriel.

La regia del progetto è stata affidata a Marc Meyers, mentre la sceneggiatura è firmata da Oren Moverman.

Pochi giorni fa era già stata annunciata la presenza nel cast delle star Liev Schreiber, Marisa Tomei e Alex Wolff.

Il lungometraggio racconta la storia di due famiglie, una borghese e l'altra privilegiata, che si intrecciano inaspettatamente quando due dei loro figli iniziano una relazione che porta a un tragico incidente.

Il romanzo era già approdato sul grande schermo nel 2013 grazie al regista italiano Paolo Virzì e la nuova versione sarà invece prodotta da Trudie Styler, Celine Rattray e Bert Marcus, in collaborazione con Schrieber e Matthew Stillman che lavoreranno all'adattamento tramite la loro Illuminated Content.

Le riprese del nuovo film sono attualmente in corso nella città di New York e non è ancora stata annunciata la data prevista per la distribuzione nelle sale.