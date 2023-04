Il cacciatore di giganti, trama e cast del film di stasera 1 aprile su Italia 1

Il cacciatore di giganti è il film che Italia 1 propone stasera 1 aprile, in prima serata, agli amanti del fantasy. Ecco la trama, il trailer, e il cast della pellicola diretta da Bryan Singer.

Trama de Il cacciatore di giganti

Un'antica guerra riaffiora il giorno in cui un giovane agricoltore apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti. Liberi di vagare sulla Terra per la prima volta da centinaia di anni, i giganti reclamano i territori un tempo perduti, costringendo il giovane Jack a prendere parte alla battaglia della sua vita per fermarli. Lottando per un regno, per i suoi abitanti e per l'amore di una principessa coraggiosa, Jack si ritrova faccia a faccia con questi inarrestabili guerrieri che egli credeva esistessero solo nelle leggende ... ed ha l'occasione per diventare egli stesso una leggenda.

Il cacciatore di giganti è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 28 Marzo 2013 (Warner Bros). La sceneggiatura è firmata da Darren Lemke, Christopher McQuarrie e Dan Studney. Il trailer de Il cacciatore di giganti è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Qui trovate la nostra recensione.

Interpreti e personaggi de Il cacciatore di giganti