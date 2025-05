Il buio si avvicina: Kathryn Bigelow coinvolta nello sviluppo della serie remake

La regista di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty lavorerà allo sviluppo dello show televisivo tratto dal suo cult horror degli anni '80.

Sono passati quasi quarant'anni dall'uscita nelle sale di Il buio si avvicina di Kathryn Bigelow e ora A24 sta lavorando a un remake televisivo dell'horror.

Il film lanciò la carriera della regista come astro nascente di Hollywood, mantenendo in seguito le aspettative con film come Point Break, Strange Days e The Hurt Locker.

Kathryn Bigelow coinvolta nella serie remake di Il buio si avvicina

La regista potrebbe esser coinvolta nel progetto della serie remake che certificherebbe il ritorno in scena di Bigelow dopo anni lontana dai riflettori.

Kathryn Bigelow sul set di Detroit

È ancora da chiarire il ruolo che Bigelow avrebbe nel remake di Il buio si avvicina ma i fan potranno contare sulla sua supervisione per far sì che l'opera rispecchi fedelmente l'originale.

Gli ultimi anni di Kathryn Bigelow con Netflix

Dopo il successo di The Hurt Locker seguito da Zero Dark Thirty e Detroit, Kathryn Bigelow si è un po' allontanata dalla regia per dedicarsi adaltri progetti con Netflix.

Dopo aver inizialmente lavorato ad Aurora, progetto per Netflix poi cancellato quando Scott Stuber ha lasciato il ruolo di responsabile della piattaforma, Bigelow ha iniziato a dedicarsi ad un altro lavoro per Netflix, un thriller ambientato alla Casa Bianca con protagonisti Idris Elba e Rebecca Ferguson. Bigelow vinse l'Oscar al miglior film e alla miglior regista nel 2010 per The Hurt Locker.

Kathryn Bigelow sul set di Strange Days

Il buio si avvicina non è il solo progetto in arrivo o già distribuito che parla di vampiri: nel prossimo futuro arriveranno sullo schermo anche The Flesh of The Gods di Panos Cosmatos mentre Chloé Zhao potrebbe dedicarsi ad un western vampiresco. Di recente, gli spettatori hanno particolarmente apprezzato Nosferatu di Robert Eggers e I peccatori di Ryan Coogler, con protagonista la star di Creed Michael B. Jordan.