Il ballo dei 41, su Netflix in streaming da oggi

Alla fine del XIX secolo Ignacio de la Torre sposa la figlia del presidente messicano Porfirio Díaz. Ignacio conduce una doppia vita: la sua ascesa nel mondo della politica si contrappone alla sua appartenenza a una società clandestina. Il delicato equilibrio regge finché non incontra Evaristo, il 42° membro della società. La storia culmina con una retata della polizia che porta alla luce segreti e scandali durante una festa organizzata da Ignacio e diventata famosa come "Il ballo dei 41". Ispirato a una storia vera, il film racconta di uno scandalo esploso nella società messicana agli inizi del Novecento, dove il tema dell'omosessualità era assolutamente escluso dal dibattito pubblico.

Il 17 novembre del 1901, le forze dell'ordine effettuarono una retata illegale in un'abitazione privata, dove si stava svolgendo un ballo tra soli uomini (alcuni vestiti con abiti femminili), effettuando quarantuno arresti. Un numero non casuale: essi, infatti, erano tutti appartenenti a un club segreto, nel quale potersi sentire liberi di esprimere e sentirsi loro stessi senza i vincoli imposti dalla società.mMolti degli iscritti erano inoltre elementi di spicco dal punto di vista istituzionale e politico e, per tale ragione, le autorità cercarono di mantenere il riserbo su quanto accaduto, ma senza successo. Nonostante questo, alcuni aspetti di quel fatto rimasero oscuri e ancora adesso non del tutto chiariti.

Secondo alcune indiscrezioni che circolarono a quel tempo e rilanciate successivamente, i partecipanti al ballo furono quarantadue. Per farne risultare uno in meno, sarebbe intervenuto direttamente il presidente messicano Porfirio Diaz, che cercò di bloccare l'arresto di Ignacio de la Torre y Mier, marito di sua figlia Amada...