Il bacio della pantera, stanotte su Rete 4 il film di Paul Schrader con Nastassja Kinski

Stanotte su Rete 4 alle 00:53 va in onda Il bacio della pantera, thriller horror diretto da Paul Schrader nel 1982, remake, a 40 anni esatti di distanza, del classico omonimo diretto da Jacques Tourneur.

Il bacio della pantera, Nastassja Kinski in una scena del film

New Orleans, Irena Gallier (Nastassja Kinski) è una bellissima ragazza ancora vergine. Per la prima volta nella sua vita incontra il fratello Paul (Malcolm McDowell), separato da lei dopo la morte dei genitori, addestratori di animali. Quando Irena, nel suo passaggio tra adolescenza e maturità, si rende conto con orrore che per soddisfare le sue pulsioni sessuali è costretta a trasformarsi in una pantera nera è proprio Paul a spiegarle che in realtà loro non sono comuni mortali...

Per il remake di un classico immortale come quello di Tourneur, il produttore Jerry Bruckheimer vuole Giorgio Moroder a comporre la colonna sonora. E insieme a David Bowie, che interpreta e scrive il tema Cat People (Putting Out Fire), arriva vicinissimo a vincere il Golden Globe nel 1983.