Il 13° guerriero: il film con Antonio Banderas stasera su Nove

Stasera su Nove, alle 21:35, va in onda Il 13° guerriero, film storico diretto nel 1999 da John McTiernan, tratto dal romanzo Mangiatori di morte di Michael Crichton, a sua volta ispirato al poema epico Beowulf.

Nell'anno Mille: Ahmed Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) è un colto cortigiano di Baghdad che viene inviato, per vendetta e per via di una relazione con una donna sposata, nelle lontane terre del Nord dell'Impero. Inseguito dai Tartari, viene salvato da un gruppo di vichinghi, che lo coinvolgeranno nella lotta contro le creature misteriose che affliggono il loro paese.

La locandina di Il 13° guerriero

Nei giorni scorsi Antonio Banderas ha rivelato di aver contratto il Coronavirus, e così ha dovuto trascorrere i suoi 60 anni in isolamento, ma stasera torna in gran forma - e doppiato da Luca Ward - in questo film dal destino davvero travagliato: non solo Il 13° guerriero ha visto la sua data di debutto nelle sale posticipata di ben due anni rispetto alla fine della produzione, si dice che Omar Sharif (che nel film interpreta l'anziano Melchisidek) fosse talmente contrariato dall'aspetto finale dell'opera da aver deciso volontariamente di ritirarsi dalle scene per diversi anni.