If You Love anticipazioni trame dall'8 al 12 luglio: il matrimonio di Leyla e Ates si trasforma in un incubo!

Leyla pensava di poter finalmente coronare il suo sogno d'amore ma non immagina neppure cosa si agiti nella mente di uno sdegnato Ates: ecco le anticipazioni della settimana di If You Love, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

If You Love procede spedita verso il suo finale. Dopo la settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024, infatti, alla soap mancheranno solo 10 puntate per provare a rimettere a posto le cose tra Leyla e Ates. Proprio quando sembrava che l'amore potesse trionfare su tutto, una scoperta ha spinto l'Arcali a un deciso cambio di rotta, che rischia di avere conseguenze drammatiche e paradossali per la truffatrice dal cuore tenero.

Trame dall'8 al 12 luglio

Lunedì 8 luglio - Baris e Leyla decidono di nascondere la scatola con i bozzetti rubati da Fusun nella camera di Berit. Il giorno seguente, intanto, Ates annuncia ai fratelli che lui e Leyla hanno deciso di sposarsi. Leyla rimane sorpresa quando, alla domanda di Aydos, Ates dice che la cerimonia si terrà nel fine settimana. I fratelli inizialmente reagiscono male alla notizia, ma Ates riesce a tenere tutto sotto controllo.

Martedì 9 luglio - Dopo essersi promessi amore reciproco, Meryem decide di non continuare a nascondere quel fondamentale "dettaglio" della sua vita. La donna confessa quindi a Mert di essere una truffatrice e la reazione di lui è parecchio negativa. Non che non avesse previsto le conseguenze del suo gesto, ma ora Meryem, e Leyla insieme a lei, teme che Mert possa rivelare tutto ad Ates, non sapendo in realtà che...

If You Love: sentimenti, romanticismo e beghe famigliari per la serie turca

Mercoledì 10 luglio - Leyla ha pagato per tutte le cure che sono state necessarie al signor Salih durante la lunga degenza. Quando lui si risveglia in ospedale dopo l'incidente, la sola speranza di Leyla è che possa finalmente svelarle l'identità di quella madre che cerca da quando sono state separate. L'uomo però afferma di non ricordare nulla della telefonata in cui le diceva di conoscere la verità sulla sua famiglia.

Giovedì 11 luglio - Arriva finalmente il giorno del matrimonio tra Ates e Leyla e nulla fa presagire alla ragazza che il suo sogno d'amore sta per trasformarsi nel suo incubo peggiore. Durante la cerimonia, infatti, Ates decide di svelare in maniera totalmente inaspettata che sua moglie, Leyla, è in realtà una truffatrice.

Venerdì 12 luglio - Leyla, Meryem e Baris sono ormai decisi a scappare e mollare ogni cosa, dicendo addio a tutto, tanto alla "carriera" da truffatori quanto a una vita più tranquilla e dignitosa. Ates farà qualcosa per non perdere per sempre la donna che ama?