If You Love anticipazioni trame dal 15 al 19 luglio: Ates rischia di perdere i bambini, anche Ilter va via

Leyla è pronta per il divorzio, anche se a malincuore, ma Ates è costretto a ripensarci nelle anticipazioni di If You Love per la settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024.

Manca pochissimo alla conclusione di If You Love: la settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024 sarà infatti la penultima per la soap turca di Mediaset Infinity. Se la scorsa settimana si era chiusa con il colpo di scena durante il banchetto di nozze, quella nuova si aprirà con le conseguenze del gesto plateale di Ates.

Trame dal 15 al 19 luglio

Lunedì 15 luglio - Il matrimonio con rivelazione ha avuto ripercussioni pesantissime su tutti, ma ci sono tre persone che stanno risentendo in particolar modo del clima teso che si respira alla tenuta.

Gli assistenti sociali infatti si vedono costretti a intervenire e a parlare con Leyla e Ates per far presente che i loro screzi stanno avendo ripercussioni pesanti sui bambini: i due promettono di rimediare al più presto. Leyla sa in cuor suo di amare Ates ma decide di firmare comunque le carte del divorzio. Non prima, però, di avergli raccontato tutta la verità su di sè e sulla sua vita, portandolo nei luoghi in cui ha vissuto durante l'infanzia.

Martedì 16 luglio - Una volta ottenuti i documenti del divorzio firmati, Ates comunica a Leyla di avere in parte cambiato idea: non possono più divorziare! La motivazione non è legata alle capriole sentimentali dell'Arcali ma a un motivo molto più serio: dopo l'avvertimento degli assistenti sociali, senza Leyla rischierebbe di perdere i bambini. I due decidono così di convivere da separati.

If You Love: sentimenti, romanticismo e beghe famigliari per la serie turca

Mercoledì 17 luglio - Meryem racconta la sua verità. Ilter, sconvolto dalla confessione, chiede di parlare privatamente con Ates. Il maggiordomo gli comunica che non intende più vivere nella tenuta e che è intenzionato a tornare a vivere a casa sua.

Giovedì 18 luglio - Ates si ritrova in poco tempo davanti a un vero e proprio ammutinamento da parte dei dipendenti della tenuta. Per fermare l'abbandono di massa, l'Arcali è costretto a fare un accorato appello, sperando che funzioni. Per fortuna uno dopo l'altro i membri dello staff della tenuta tornano a lavorare per Ates e i ragazzi, prima Ilter e per ultima Meryem. Ma a convincere la maggior parte di loro è stato l'affetto per i bambini più delle parole del "capo".

Leyla decide di raccontare tutta la verità sulla sua vita ad Ates a un passo dal divorzio

Venerdì 19 luglio - Fusun vuole convincere Firuze a firmare un contratto con Arcali che, nelle sue parole, la favorirebbe. A tal fine le promette di non interferire tra lei e sua figlia Leyla. Firuze accetterà?