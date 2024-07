If You Love anticipazioni trame dal 1° al 5 luglio: Ates presenta Leyla coma la sua fidanzata!

Tra Ates e Leyla sembra essere tornato il sereno ma una scoperta getta l'Arcali in uno stato di mutismo e freddezza: ecco le anticipazioni della settimana dal 1° al 5 luglio di If You Love, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La trama di If You Love procede ancora per ricatti e sotterfugi nella settimana da lunedì 1° a venerdì 5 luglio. La soap turca, che viene pubblicata quotidianamente su Mediaset Infinity, regala finalmente momenti di felicità ai suoi protagonisti, ma i dispiaceri sono sempre in agguato, per via del passato di Leyla che torna a tormentarla.

Trame dal 1° al 5 luglio

Lunedì 1° luglio - Leyla cede alle pressioni di Fusun e decide di accettare la sua offerta. La donna allora chiede alla ragazza di rubare dei documenti che provino l'intenzione di Ates di iscrivere i fratelli a un collegio all'estero.

Ates, dal canto suo, si scopre geloso di Onur. E sarà proprio il suo "complice" ad aiutarla a uscire dalla tenuta e a correre in ospedale: l'uomo a cui Leyla sta pagando le cure ospedaliere si è svegliato.

Al suo ritorno a casa ad attenderla trova Ates che ha qualcosa da dirle.

Martedì 2 luglio - Nel bel mezzo di una seria discussione all'interno della banda, Leyla confessa a tutti di essersi innamorata di Ates, quindi il piano di truffarlo deve essere accantonato. Yakup e compagni hanno ancora un grosso problema da risolvere e questo problema porta il nome di Fusun: bisogna trovare un modo per neutralizzare le sue minacce.

Leyla trova una scusa per raggiungere Ates e, alla fine della serata in onore della madre, lui la presenta ai giornalisti come la sua fidanzata.

If You Love: sentimenti, romanticismo e beghe famigliari per la serie turca

Mercoledì 3 luglio - Leyla è ormai parte della famiglia, ma Ilgaz non è d'accordo. Baris tenterà quindi di parlarle per farla ragionare. Intanto Ilter ha messo un annuncio di lavoro: nella tenuta arriverà presto un nuovo addetto alla sicurezza.

Giovedì 4 luglio - Sono giorni felici per le coppie della tenuta: Ates e Leyla si godono una gita romantica sulla collina degli innamorati, mentre Meryem e Mert si dichiarano i reciproci sentimenti.

Venerdì 5 luglio - La felicità non dura però molto. Ates accede ad alcuni video di sorveglianza e scopre che è stata proprio Leyla a recuperare e rispedire il vestito rubato di sua madre. Non sapendo bene come interpretare quel gesto, l'Arcali preferisce per il momento non affrontare la questione con lei, ma questo lo rende silenzioso e distante.