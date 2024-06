If You Love anticipazioni trame dal 24 al 28 giugno 2024: Ates e Leyla passano la notte insieme

Qualcuno si acorge dei sentimenti di Leyla per Ates negli episodi di If You Love che verranno pubblicati in streaming su Mediaset Infinity nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2024.

Una settimana all'insegna delle schermaglie d'amore per If You Love sarà quella che va da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2024. La soap turca, che dall'inizio del mese viene pubblicata quotidianamente su Mediaset Infinity, giunge alla metà della sua corsa senza più nascondere il sentimento nato tra i suoi protagonisti, interpretati da Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan.

Trame dal 24 al 28 giugno

Lunedì 24 giugno - Aydos appicca il fuoco alla tenda di Ates, così da obbligarlo a dormire in casa, nel frattempo, dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di passare la notte insieme.

Non riescono però a ritagliarsi un momento di privacy perchè vengono interrotti dall'arrivo del piccolo Aydos, che confida ad Ates di avere una cotta per Leyla, e da Berit, che vuole attenzioni. Il giorno dopo, mentre gioca insieme a Leyla, la bambina dice alcune parole.

Martedì 25 giugno - Felici e ancora increduli per le poche parole pronunciate dalla piccola, Ates e Leyla consultano subito la psicologa che la segue. Lei spiega al fratello maggiore e alla bambinaia di Berit che la bambina è un po' confusa dal rapporto dei due adulti con cui al momento convive. Per evitare fraintendimenti e perchè la bambina possa acquisire in loro sempre maggiore fiducia, suggerisce di coinvolgerla in attività ricreative con tutta la famiglia.

Mercoledì 26 giugno - Con grande sollievo di tutti, Berit ha ricominciato a parlare. La piccola commette però uno degli errori tipici della sua età: non filtrare la realtà che i suoi occhi riescono a cogliere. Così ora gira per casa dicendo a tutti che Ates e Leyla si amano! Con grande imbarazzo di entrambi.

Giovedì 27 giugno - Non tutti alla tenuta hanno realizzato ciò che per la piccola Berit è così chiaro. Il rapporto tra Leyla e Ates sta diventanto ogni giorno più profondo, nonostante l'uomo faccia di tutto per dissimulare, prima di tutto con se stesso, i suoi sentimenti per lei sono ormai innegabili e sempre più forti. Leyla dal canto suo sa tutto questo ormai da un po'.

Venerdì 28 giugno - Bige non ha mai nascosto i propri sentimenti per Ates ma lui, pur amando la sua compagnia e nutrendo per la ragazza molta stima, è troppo preso da Leyla e la rifiuta. Bige non si perde d'animo e comincia a rivolgere altrove le sue aspirazioni romantiche.

Umut, il fratello maggiore di Ates, sembra essere una buona prospettiva e lui non pare disdegnare.