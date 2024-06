If You Love anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno: Leyla in pericolo? La vendetta contro Ates è rischiosa

Comincia una nuova settimana con gli intrighi di If You Love, la soap turca con Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan che ci terrà ancora compagnia da lunedì 17 a venerdì 21 giugno.

Nuove puntate e nuovi colpi di scena per If You Love, la soap turca che torna anche nella settimana da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2024. Ates riuscirà a recuperare il rapporto con Leyla dopo averla prima baciata e poi disillusa? I 40 episodi della dizi con Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan, andata in onda per la prima volta un anno fa in Turchia, saranno pubblicati quotidianamente da Mediaset, dal lunedì al venerdì

Trame dal 17 al 21 giugno

Lunedì 17 giugno - La famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, attività alla quale tutti i fratelli sono tenuti a partecipare, come previsto dal regolamento del defunto Vahit. Arrivati sul posto, Leyla propone di aggiungere un po' di competizione all'attività e di giocare divisi in due squadre: da un lato lei e Umut, e dall'altro Ates, Aydos e Ilgaz. Dopo la vittoria, Ates si rende conto di come la sua vita sia cambiata e si spaventa così tanto da chiamare Bige per chiederle di cercare un buon collegio all'estero per i fratelli. Alla chiamata assiste attonita Leyla che, sconvolta, chiede spiegazioni ad Ates, il quale le risponde che lui non vuole alcun tipo di legame, né con i bambini, né con lei.

La puntata è già disponibile per la visione in streaming.

Martedì 18 giugno - Delusa e con il cuore a pezzo, Leyla prende una decisione: vuole solo vendicarsi di Ates, così chiama Yakup dicendogli che è disposta ad adottare il suo piano. Nel frattempo in azienda, Bige scopre che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto.

Mercoledì 19 giugno - Con la scusa di portare ad Ates la borsa per il viaggio, Leyla arriva in azienda e, sentendo che stanno cercando un tessuto in pura seta, si offre di aiutarli nella ricerca.

Quando Hasan la trova all'interno della tenuta, Leyla ha poco tempo per inventare una storia plausibile. Così gli racconta che suo padre ha contratto un debito con la famiglia Arcali e che dovrà lavorare presso di loro per ripagarlo.

Giovedì 20 giugno - La banda di Yakup e la famiglia di Hasan si incontrano alla grandiosa festa nella tenuta di Ates. Mentre il piano dei malviventi procede apparentemente senza intoppi, Hasan dà letteralmente la caccia a Leyla, mentre si fa sfuggire con diverse persone di avere con sè molto denaro.

Venerdì 21 giugno - Ates torna a casa con Ilgaz, Fusun e Umut lo aspettano perchè, come da sua richiesta, sono pronti a portare via i ragazzi. Ma succede quello che Ates non si sarebbe aspettato: Ilgaz non è disposto ad accettare la proposta dello zio di andare a vivere con lui.