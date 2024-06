If You Love anticipazioni 4 giugno: chi sta seguendo Ates di nascosto nell'azienda di famiglia?

Ecco le anticipazioni di If You Love, la dizi turca appena sbarcata su Mediaset Infinity, che tornerà martedì 4 giugno con la sua seconda puntata.

If You Love è la serie turca appena arrivata in streaming su Mediaset Infinity (nella sezione dedicata trovate già la prima puntata, pubblicata oggi) che promette già fuochi d'artificio, a giudicare dalle anticipazioni di martedì 4 maggio.

I 40 episodi della dizi con Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan, andata in onda per la prima volta un anno fa in Turchia, saranno pubblicati quotidianamente da Mediaset, dal lunedì al venerdì.

Nella puntata del 3 giugno abbiamo fatto la conoscenza di Ates Arcali, il ricco ereditiero di una delle famiglie più in vista di tutta Istanbul, mentre riceve la visita, nella sua casa di Maiorca, del mggiordomo Ilter. Suo padre, Vahit Arcali, è morto ed è necessario che lui torni in Turchia. Il fratello Umut e la zia Fusun non potranno aprire il testamento del defunto senza la sua sua presenza.

Ates è deciso a non accontentare la sua famiglia ma il suo punto di vista improvvisamente cambia quando Ilter lo avvisa di una lettera, allegata al testamento, che potrebbe rivelare informazioni preziose sulla sua defunta madre.

Sembra che non ci sia altra strada, ormai, che tornare a Istanbul. Giunto in città, posati i bagagli nell'hotel in cui alloggerà, l'uomo fa la conoscenza di Leyla.

Anticipazioni del 4 giugno: Ates viene seguito di nascosto

L'incontro di Ates con Leyla è piuttosto rocambolesco perchè, a quanto pare, la ragazza sta scappando da un finto matrimonio. Quello che l'Arcali ancora non sa è che quello della "finta sposa" è in realtà il lavoro di Leyla, che, per vivere, è entrata a far parte di una banda che organizza truffe matrimoniali.

E infatti subito dopo lei riesce a scappare dall'hotel con la refurtiva, che dovrà ora dividere con i suoi complici.

Leyla e Ates si incontrano in hotel nella prima puntata di If You Love

Leyla riesce a scappare dall'hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda per dividere la refurtiva. Nel farlo si accorge però di aver perso la sola cosa a cui tiene veramente: una collana che le ha lasciato sua madre. Comincia una ricerca spasmodica, fino a quando non si rende conto che c'è un solo posto in cui può esserle caduta: la suite di Ates.

Non c'è quindi altra soluzione: aspetterà che il ricco rampollo esca dall'hotel e lo seguirà fino ala prossima tappa, l'azienda di famiglia dove fratello e zia lo stanno aspettando per la la lettura del testamento.