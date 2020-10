Idris Elba e John Cena protagonisti di Heads Of State

Dopo l'esperienza di The Suicide Squad, Idris Elba e John Cena torneranno a collaborare insieme nell'action thriller Heads Of State, pellicola di cui Amazon ha acquistato i diritti.

Secondo Deadline, Heads Of State, prodotto da Peter Safran e scritto da Harrison Query, sarà un action in stile anni '90 strizzando l'occhio a Air Force One, ma anche al recente Hobbs & Shaw, con il team composto da Idris Elba e John Cena impegnato in una difficile missione.

Al momento si cerca un regista a cui affidare il progetto. Nel frattempo, prossimamente vedremo John Cena e Idris Elba insieme in The Suicide Squad, reboot affidato a James Gunn la cui uscita è prevista il 6 agosto 2021.

Idris Elba è attualmente impegnato sul set di The Harder They Fall, revenge movie che lo vede a fianco di Zazie Beetz. Tra i progetti futuri lo attende il film di Luther, serie poliziesca inglese di culto che starebbe per prendere la via del grande schermo.

Dopo il rinvio dell'uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, John Cena si appresta a dedicarsi allo spinoff televisivo di The Suicide Squad dedicato al suo personaggio Peacemaker.