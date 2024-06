Ian McKellen ringrazia i medici dopo l'incidente a teatro: "Sono in immenso debito con loro"

Ian McKellen ha voluto rilasciare un comunicato dopo l'incidente avvenuto durante una rappresentazione dello spettacolo teatrale Player Kings a Londra per ringraziare i medici che si sono presi cura di lui.

L'attore, che ha 85 anni, ha inoltre confermato che ha intenzione di tornare al lavoro il prima possibile.

Il messaggio dell'attore

Il portavoce di Ian McKellen ha condiviso le parole dell'attore che ha dichiarato: "Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi gentili e il sostegno. Dopo l'incidente, avvenuto durante una performance di Player Kings ieri sera, le mie ferite sono state diagnosticate e trattate da una serie di esperti, specialisti e infermieri che lavorano per il National Health Service. Nei loro confronti sono immensamente indebitato. Mi hanno assicurato che il mio recupero sarà completo e veloce e non vedo l'ora di tornare a lavorare".

Dopo essere caduto dal palco del Noel Coward Theatre, la star di film come Il Signore degli Anelli e X-Men si è rotta un polso.

McKellen ritornerà presto a teatro

Le rassicurazioni dei responsabili dello show

Per ora i responsabili dello spettacolo non hanno confermato quando avverrà il ritorno di McKellen in scena, mentre le rappresentazioni riprenderanno nella serata di giovedì. La produzione ha spiegato: "Ian si sta ristabilendo bene e non vediamo l'ora che ritorni non appena sarà pronto. Terremo gli spettatori aggiornati per quanto riguarda le rimanenti performance di questa settimana".

Secondo i presenti, l'attore stava interpretando John Falstaff quando, durante una scena di battaglia, è inciampato su un oggetto presente in scena ed è caduto dal palco. McKellen ha subito gridato per chiedere aiuto dichiarando che provava del dolore alle braccia e due medici presenti in sala e lo staff del teatro sono prontamente intervenuti per soccorrerlo, in attesa che un'ambulanza lo portasse in ospedale.